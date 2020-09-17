"حاميها حراميها".. حارس عقار يسرق 40 ألف جنيه من داخل شقة بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة 40 ألف جنيه من مسكن مواطن بمدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه.

Advertisements

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجني عليه، له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجني عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذ بالفرار وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.