محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وسامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة 40 ألف جنيه من مسكن مواطن بمدينة نصر.
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (مبلغ مالي 40 ألف جنيه) من داخل الشقة سكنه.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل أن وراء ارتكاب الواقعة (حارس العقار محل سكن المجني عليه، له معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله كحارس بالعقار محل سكن المجني عليه استغل عدم تواجده بالشقة محل البلاغ وتمكن من الدخول والاستيلاء على المبلغ المالي، ولاذ بالفرار وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المُستولى عليه داخل الغرفة محل سكنه بذات العقار محل البلاغ، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر "حاميها حراميها".. حارس عقار يسرق 40 ألف جنيه من داخل شقة بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.