مصر | أمن الجيزة يداهم مصنعا لإنتاج "الشادو" ويضبط داخله 7 كيلو بإمبابة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة يداهم مصنعا لإنتاج "الشادو" ويضبط داخله 7 كيلو بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

داهم ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة مصنع لتصنيع مخدر الشادو بمنطقة إمبابة شمال المحافظة، وعثر بداخله 8 كيلو مواد مخدرة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بقيام عاطل، له ملعومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاطًا إجراميًا فى مجال تصنيع مخدر (الشادو) متخذًا من بالشقة محل سكنه، وترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم ضبطه حال تواجده بالشقة المشار إليها، وبتفتيش الشقة عُثر على 7 كيلو جرام لمخدر الشادو، كيلو جرام لمسحوق الكيتامين المخدر، 3 زجاجات إسيتون، ميزان حساس، كوب بلاستيك، هاتف محمول، مبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أكد ما جاء بالتحريات، وأقر بقيامه بتصنيع المواد المخدرة "الشادو" بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.