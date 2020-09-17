مصر | أمن القاهرة يحبط محاولة اختطاف شاب بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة يحبط محاولة اختطاف شاب بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين موظف بشركة مقاولات، عاطل، حال إستقلالهم سيارة ملاكى - ملك وقيادة الموظف، وبصحبتهما مهندس مدنى، مقيم بالقليوبية "مصاب بجروح بالوجه".

حيث تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالإستغاثة من داخل السيارة المشار إليها، وبسؤاله قرر قيامهما بإختطافه أثناء تواجده بدائرة القسم، وإصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وتعديا عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات، ولا يعلم سبب قيامهما بخطفه، وبمواجهة المتهمان بما جاء بأقوال المجنى عليه أيداها، وإعترفا بإرتكاب الواقعة إعتقادًا منهما بقيامه بتحرير تقرير سلامة هندسية وإنشائية " مزورة " لأحد أصدقائهما والمحجوز بأحد أقسام الشرطة، مما أثار حفيظتهما فخططا لإختطافه، وأنهما كانا فى سبيلهما لتسليمه لقسم الشرطة المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر المراكز والأقسام.