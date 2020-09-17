مصر | إحباط ترويج 53 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر على الأسواق بأسوان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط ترويج 53 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر على الأسواق بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان من ضبط 106 كرتونة سجائر "مجهولة المصدر" بإجمالى 53000 علبة سجائر، مبلغ مالي، بحيازة (3 أشخاص) مُستقلين سيارة قيادة أحدهم. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسجائر المضبوطة بقصد نقلها إلى أحد التجار بمدينة الأقصر والمبلغ من متحصلات البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط مختلف الجرائم التموينية والقائمين على تنفيذها.

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