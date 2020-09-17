مصر | مباحث التموين تضبط 1319 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث التموين تضبط 1319 قضية مخالفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1319) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة الأخيرة حيث تم ضبط (15،400 طن "زيت طعام" بدون مستندات ومجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج ومنتج نهائى") تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان (بمحافظة القليوبية).

كما تم ضبط (4،085 طن "مقطعات دواجن – برجر – جبن موتزريلا") بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بالمنطقة الصناعية بالعبور (بمحافظة القليوبية)، وضبط ( 1،590 طن "فيليه ومقطعات دوادجن") ديك رومى") بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالمدينة الصناعية ببلبيس (بمحافظة الشرقية).

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وضبط أيضًا ( 1،370 طن "لحوم – كبده مُجمدة – دهون حيوانية") غير صالحة للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة ومفرمة بقويسنا (بمحافظة المنوفية)، وضبط ( 10 طن دقيق فاخر) بدون مستندات مجهول المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بشبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، وضبط ( 6،075 طن جبن أبيض) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالباجور (بمحافظة المنوفية).

ضبط ( 4،400 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة") بدون مستندات ومجهولة المصدر وتم حجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد زيادة أسعارها، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمنوف (بمحافظة المنوفية)

وضبط 4 أطنان مكرونة بدون بيانات مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسئول عن مطعم للوجبات الجاهزة بالإبراهيمية (بمحافظة الشرقية)، وضبط ( 25 طن أسمدة زراعية) بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بمنوف (بمحافظة المنوفية)، وضبط ( 15 طن "ذرة – قشر فول صويا") بدون مستندات تدل على منشأها ومجهولة المصدر وغير صالحة للإستخدام كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية مما تضر بالثروة الحيوانية تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالكة مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بالشهداء (بمحافظة المنوفية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.