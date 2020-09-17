مصر | لصوص لكن أغبياء.. لم يجدوا الضحية في منزله فخطفوا نسيبه بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر لصوص لكن أغبياء.. لم يجدوا الضحية في منزله فخطفوا نسيبه بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالمنوفية، وتحديد ضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة شبين الكوم من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم أنه أثناء تواجدها بمسكنها صحبة زوجها "نجار" فوجئا بحضور سائق "توك توك" - مقيم بدائرة القسم، وآخرين، وبحوزتهم سلاح ناري وأسلحة بيضاء وقيامهم بتهديدهما واختطاف زوجها واقتياده داخل مركبة "توك توك" والهرب به.

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، مقيمين بدائرة القسم.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط ثلاثة من المتهمين بمنطقة الزراعات المتاخمة لذات القريـة، وضبط بحوزتهم (بندقية خرطوش - قطعتي سلاح أبيض "مطواة، سنجة" - التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وأمكن تحرير المختطف.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم وقرر أحدهم بوجود خلافات مالية بينه وشقيق زوجة المجني عليه سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم، نظرًا لسابقة قيام الأخير بالتعدي عليه بالضرب والاستيلاء منه على "التوك توك" ملكه فاستعان بباقي المتهمين وتوجه إلى محل إقامته ونظرًا لعدم تواجده قاموا باختطاف المجني عليه، وأمكن ضبط شقيق زوجة المجني عليه.

وبمواجهته بما جاء باعترافات المتهم الأول أيدهـا، تم بإرشاده ضبط التوك توك الخاص بالمتهم الأول، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.