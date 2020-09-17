مصر | قتلوهم بالرصاص.. العثور على جثتي خفير وابن شقيقه في المقطم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قتلوهم بالرصاص.. العثور على جثتي خفير وابن شقيقه في المقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الخميس، على جثة خفير وابن شقيقه مقتولين داخل أرض فضاء يتوليان حراستها بمنطقة المقطم.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة المقدم مفاده تلقيه بلاغًا من شرطة النجدة بوجود إطلاق نار بأرض بدائرة القسم ووجود متوفين.

وبالانتقال والفحص عثر على جثتي عامل وابن شقيقه مقتولين بالرصاص وبعمل التحريات دلت أن مجهولين أطلقوا النيران عليهما من أسلحة ولاذوا بالفرار، وجارٍ الوقوف على ملابسات الحادث وفحص علاقات المجني عليهم للكشف عن دوافع الجريمة.

ويقوم فريق من رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان بالوقوف على ملابسات الحادث، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.