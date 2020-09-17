أخبار مصر | أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الغد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمطار رعدية على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس غدًا الجمعة حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وفي معدلات الرطوبة عن المعدل الطبيعي.

وحذرت الهيئة في بيان، من ارتفاع نسبة الرطوبة عن معدلها الطبيعي، حيث تصل نسبة الرطوبة إلى 88%، مما يزيد بالإحساس بحرارة الطقس، منوها على ضرورة البقاء في المنازل.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الجمعة طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء يشهد طقس شديد الحرارة.

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وتتوقع الهيئة أن تكون أبرز الظواهر الجوية غدا الجمعة والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بسقوط أمطار متوسطة 30 % الي رعدية احيانا علي انحاء متفرقة من جنوب سيناء والبحر الأحمر، كما تكون الرياح نشيطة علي معظم انحاء البلاد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الي معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية. وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن درجات الحرارة غدًا الجمعة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 30، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى والصغرى 25، وعلى جنوب الصعيد 45 للعظمى والصغرى 30.