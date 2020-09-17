أخبار مصر | دراسة حديثة تؤكد إصابة مرضى كورونا بأعراض اضطراب الصدمة ومضاعفات خطيرة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دراسة حديثة تؤكد إصابة مرضى كورونا بأعراض اضطراب الصدمة ومضاعفات خطيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن أغلب الموضي بفيروس كورونا يعانون من بأعراض اضطراب بعد الصدمة، التي تؤدي فيما بعد الي مضاعفات تسبب الخرف والزهايمر، وفق لنا ذكرته موقع "‪CNN‬ " الأمريكي.

ما بعد الصدمة:

يعتبر اضطراب القلق المرهق الذي يحدث بعد التعرض لحدث صادم أو مشاهدته، أو الحدث الذي يهدد حياة الشخص بالموت، ويمكن أن يشمل ذلك حدوث كارثة طبيعية، قتال، اعتداء جسدي أو جنسي أو أي صدمة أخرى.

سبب حدوث اضطراب ما بعد الصدمة:

يحدث نتيجة شعور الأشخاص بإحساس قوي بالخطر، مما يجعلهم يشعرون بالتوتر أو الخوف، حتى في الحالات الامنة، حيث يظهر كرد فعل على التغيرات الكيميائية في الدماغ بعد التعرض لأحداث تهديد.

اعراض اضطراب ما بعد الصدمة:

وتشمل اعراض اضطراب ما بعد الصدمة، والتى تتضمن اضطرابات نفسية مثل عدم القدرة على التعبير عن المشاعر، وتجنب الناس أو المواقف التي قد تذكر بالحدث

وتشمل ايضا صعوبة في التركيز واستجابة مبالغ فيها للأحداث المروعة، حدوث نوبات من الغضب، وعدم القدرة على النوم أو البقاء نائما.

بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة من الاكتئاب، الذي يؤدي فيما بعد الي الانتحار.

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علاج اضطراب ما بعد الصدمة:

ينقسم العلاج الي ٣ طرق ويبدا النوع الاول من العلاج بما يعرف باسم العلاج السلوك المعرفي، وهو يقوم فيه الطبيب بتشجيع المريض على تذكر الحدث الصادم والتعبير عن مشاعره، لكي يزيل الاحساس بالصدمة.

وتتضمن الطريقة الثانية والتي تعرف باسم مجموعات الدعم، حيث يتمكن المريض من الافصاح عن مشاعره مع أشخاص اخرين لديهم اضطراب ما بعد الصدمة.

اما الطريقة الثالثة تتم عن طريقة الادوية مثل مضادات الاكتئاب، والأدوية المضادة للقلق والتي تساعد على النوم، لتقليل تكرار الأفكار المخيفة للمساعدة في الحصول على بعض الراحة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 804 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 86549 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 160 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 101500 حالة من ضمنهم 86549 حالة تم شفاؤها، و5696حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.