شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يلتقط الصور التذكارية بمقبرة «توت عنخ آمون» بالبر الغربي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار السفير الأمريكى، جوناثان كوهين، وبرفقته ويزلى ريد، مديرة هيئة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ونائب محافظ الاقصر، محمد عبدالقادر خيرى، مقبرة الفرعون الذهبي «توت عنخ أمون» بوادى الملوك والملكات بالبر الغربى لمدينة الاقصر.
تأتى الزيارة ضمن تفقد عدد من مشروعات الحماية والترميم لبعض مقابر منطقة ذراع ابو النجا وعدد من مقابر نبلاء وأمراء مصر القديمة وبعض مقابر وادى الملوك التي يقوم بها مركز البحوث الأمريكى بتمويل من هيئة المعونة الامريكية الدولية، بجانب عدد من المشروعات التراثية والزراعية ومشروعات البنية التحتية بمدينتى البياضية واسنا.
والتقط السفير الأمريكى والوفد المرافق له عدد من الصور التذكارية والذى أبدى انبهاره بالمقبرة وما تتضمنها من نقوش وألوان موجودة منذ الاف السنين.
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الوضع في مصر
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اصابات
101,500
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تعافي
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وفيات
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