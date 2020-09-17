شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجنة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد،اليوم، برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الإبتدائية ورئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، فى تلقى اوراق المرشحين لإنتخابات مجلس النواب بدائرى الخارجة والداخلة فى الوادى الجديد.

وقال المستشار حمدى فاروق رئيس اللجنة العامة المشرفة على إنتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، ان اللجنة بدأت اعمال اليوم الاول ، لتلقى اوراق المرشحين بصورة منتظمة بعد إستيفاء كافة الأوراق وتشمل طلب الترشح، والمؤهل الدراسى وإقرار ذمة مالية ، والكشف الطبى ، ومايفيد سداد رسوم الترشح، وفتح حساب للدعاية الإنتخابية، وصحيفة الحالة الجنائية، وخطاب ترشحيح من الحزب بالنسبة للمرشحين الفردى عن الأحزاب وكافة الأوراق التى حددتها الهيئة الوطنية للإنتخابات.

واضاف، ان المرشح يختار الرمز الإنتخابى بعد الإنتهاء من تقديم الأوراق وإنهاء كافة الإجراءات التى تتم بشكل منظم دون عوائق ، بالإضافة الى تقديم كافة الإستفسارات وتزليل اى عقبات تواجه المرشحين الفردى فى ظل ان مرشحى القائمة يتم تقديم اوراقهم بمحكمة جنوب الجيزة ضمن قائمة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد .

وقال ان اليوم الاول شهد ترشح كلا ً من عبدالحميد منصور على ، وعربى كامل يمانى عن حزب مستقبل وطن، وترشح قدرى عبدالعزيز إبراهيم بركة عن حزب الريادة ، وترشح احمد محمد احمد العقاطى ، وخيرى محمد خضر طليب مستقلين ، وسط إستمرار إنعقاد اللجنة يوميا ً من التاسعة صباحا ً حتى الخامسة مساء ً ، بإستثناء اليوم الأخير من التاسعة صباحا ً حتى الثانية مساء ً.