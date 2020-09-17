شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مرشحا تقدموا بأوراقهم في اليوم الأول لتلقى طلبات الترشح للنواب بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، إن 60 مرشحا محتملا تقدموا بأوراق ترشحهم إلى لجنة تلقي الطلبات في الساعات الأولى من اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب 2020.

وأضاف «المشد»، إن المحكمة استقبلت منذ صباح اليوم طلبات المرشحين المحتملين لمجلس الشعب وسط اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية اللازمة بفيروس كورونا، حيث يتم فحص الطلبات المقدمة.

و شهدت محكمة الإسكندرية الابتدائية زحاما شديدا وتوافد المرشحين في الساعات الأولى منذ الصباح الباكر، وذلك قبل فتح اللجنة أبوابها وتسابق المرشحون للحصول على رقم متقدم في الكشوف وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

يشار إلى أن لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية بدأت عملها في الساعة التاسعة صباح اليوم تلقى أوراق المرشحين للانتخابات بدوائر الإسكندرية الثلاثة، وذلك تحت إشراف المستشار محمد المشد، رئيس المحكمة ورئيس لجنة تلقي الطلبات ومتابعة سير العملية الانتخابية.

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