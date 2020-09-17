شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء تربويون: علموا أطفالكم قيمة المال وأهميته وأساليب كسبه وإنفاقه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خبراء تربويون، إن «عالم المال» واحد من أهم الموضوعات التي يجب أن يشرحها الآباء لأطفالهم، مؤكدين على أهمية البدء مبكرا في سن صغيرة، بتوعيتهم بقيمة وأهمية المال ومصادر الحصول عليه وأوجه صرفه وكيفية البيع والشراء .

نقلت محطة «آيه بي سي» الأمريكية عن كاتي جونسون، المدرسة ومديرية حضانة «نصب الحرب التذكاري» بتراجيندي، قولها، إنه موضوع على جانب خاص من الأهمية في الوقت الراهن، حيث إن كثيرا من الأطفال يشعرون بالفضول إزاء وباء فيروس كورونا، وما يعني ذلك بالنسبة لعائلاتهم .

وأكدت «كاتي»، أن الأطفال يدركون جيدا أن آبائهم فقدوا وظائفهم، لافته إلى أنهم يدركون جيدا هذا الشعور، ومن ثم يتحدثون قليلا جدا معنا حول هذا الموضوع .

و أعربت «كاتي» عن حماسها بشأن تنمية الأطفال لعلاقة صحية مع المال في سن مبكرة، وبهذه الطريقة يعدون أنفسهم للتعامل جيدا مع المال عندما يصلون إلى سن الرشد، قائلة :«علمت أطفالي الثلاثة في سن صغيرة أمور المال، وأشعر بقيمة ما فعلت، لافته إلى أن هذا الأمر ليس شيئا مقصورا على الكبار، ولكنه مهارة حيا.

ونبهت إلى أن كثيرا من الناس لا يدركون أن «التعليم المالي» ترسخ من خلال منهج الرياضيات الدراسي، الذي يتم تدريسة من رياض الأطفال حتى العام العاشر، لافته إلى أن الأمر كله لا يتعلق بالصفقات، فهناك بعض الدروس الأكثر أهمية تدور حول إنفاق المال أوعدم إنفاقه.

وأشارت «كاتي»، إلى أن تعليم الأطفال حول المال يساعدهم في حل مشكلاتهم والتعامل بأساليب أخلاقية وتحمل المسؤولية، وفقا لمؤسسة «موني سمارت» التي تقدم الموارد والتطوير المهني للمعلمين .

وقالت كبير المديرين التنفيذين بمؤسسة «موني سمارت» لاورا هجنس: «إنه ليس مفهوما تجريديا بالنسبة للصغار، فهم مستهلكون، ويتخذون قرارات مالية في جميع الأوقات .»

و أضافت :«هناك دور يجب على الآباء أن يلعبوه أيضا، ففتح الحوارات مع الأطفال مبكرا من شأنه أن يبني عادة التحدث عن المال ووضع الأهداف التي تتمثل في التفكير على المدى القصير والطويل، فمن المناسب دائما للأطفال أن يروا الكبار وهم يحددون الخيارات».

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ونبه تقرير «إيه بي سي» إلى أهمية الخطوة الأولى وهي تعليم الأطفال بشأن قيمة العملات النقدية المعدنية والورقية، وتلقى «الباقي» عند التسوق .

وشددت على أن هناك مفهوما آخر جيدا ينطوي على التحدث حول «الرغبات» و«الاحتياجات» من خلال استخدام قوائم عيد الميلاد وعيد الكريسماس على سبيل المثال .