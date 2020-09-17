شكرا لقرائتكم خبر عن محافـظ المنوفية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بمدخل مدينة الشهداء وعدد من المشروعات التنموية ... صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أعمال رصف ورفع كفاءة شارع بورسعيد بمدخل مدينة الشهداء بطول 2,4 كم وبتكلفة (7 مليون و600 ألف جنيه )، وكذا تفقد أعمال توسعة وتطوير وتجميل رصف طريق شارع النصر جسر المصرف من الإتجاهين بطول 2 كم وبتكلفة تقدر (14 مليون و400 ألف جنيه).

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الميدانية لرفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيئ لأصله لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين ، رافقه مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء.

وأشار محافظ المنوفية بأنه سيتم زراعة أعمدة ديكورية وتركيب إضاءة حديثة بالإضافة إلى زراعة النخيل المثمر لإضفاء مظهر حضارى للمدينة ، وعقب الإنتهاء سيتم إستكمال أعمال تطوير الميدان ورصف الشوارع المحيطة بمنطقة سيدى شبل بطول 800 متر بتكلفة (مليون و300 ألف جنيه ) للإرتقاء بمستوى الخدمات.

ووفقاً لخطة رد الشيء لأصله بمدينة الشهداء وبإعتماد تمويل ذاتى للمحافظة، أوضح مدير مديرية الطرق بأنه سيتم رصف مدخل الشهداء من ناحية شبين الكوم بطول 800 متر بتكلفة ( 4 مليون و400 ألف جنيه ) وإعادة رصف طريق 88 المار بقرية دناصور بطول 2,4 كم بتكلفة (مليون جنيه )، كما سيتم إعادة رصف شارع الورش من طريق 193 المرصوف بدناصور مروراً بمحطة الصرف الصحى بطول 2 كم وتكلفة تقددر بـ (2) مليون جنيه ، هذا وسيتم رصف طريق 21 المرصوف من كشك المرور وحتى قرية بشتامى بدناصور بطول 1 كم وتكلفة (مليون جنيه )، هذا ويشمل أعمال الرصف تركيب بلدورات وإعادة وتطوير الأرصفة وزراعة الأعمدة الديكورية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية بأنه وفقاً لخطة رصف الطرق المحلية بالمحافظة ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة العامة العامة للطرق والكبارىء لتنمية المشروعات الإقتصادية والإجتماعية للعام المالى 2020/2021 ، حيث أشار بأنه سيتم إعادة رصف عدد (9) شوارع بإجمالى تكلفة تقدر بـ (19 مليون و 50 ألف جنيه ) وهم إعادة رصف شارع الحرية بميت شهالة بداية من شارع بورسعيد وحتى شارع جسر السمسمية وعمل بلدورات وأرصفة وبلاعات امطار بطول 2 كم وبتكلفة ( 3 مليون و250 ألف جنيه )، وإعادة رصف شارع طلعت حرب شارع النصر وحتى شارع كمال النجار مع عمل بلدورات وأرصفة وبلاعات أمطار بطول 1,2 كم بتكلفة ( 2 مليون و200 ألف جنيه) كما سيتم إعادة رصف شارع كمال النجار من ميدان مصطفى كامل وحتى مدخل الشهداء من ناحية كفر عشما مع عمل بلدورات وأرصفة وبلاعات أمطار بطول 1,5 كم وبتكلفة (2 مليون و600 ألف جنيه) ، وكذا رصف شارع السنترال بداية من شارع بورسعيد مروراً بمسجد سيدى خضر وحتى شارع بورسعيد بطول 0.4 كم وعرض 10 متر بتكلفة (950 ألف جنيه ) وشارع المحكمة بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع المدارس بطول 0.7 كم بتكلفة (2 مليون و730 ألف جنيه) ، هذا وسيتم رصف شارع المدارس بداية من شارع كمال النجار وحتى شارع بورسعيد بطول 0.6 كم بتكلفة ( 2 مليون و30 ألف جنيه )وشارع ترعة الغزالية بداية من طريق الشهداء دراجيل وحتى شارع بورسعيد بطوال 3 كم بتكلفة ( 2 مليون و140 ألف جنيه )، وشارع سيدى عبدالرحيم بداية من شارع الصاغة وحتى السوق بطول 0.5 كم بتكلفة (مليون و250 ألف جنيه ) وشارع فرن خليفة بداية من الفرن وحتى موقف دراجيل بطول 0.8 بتكلفة ( مليون و900 ألف جنيه).

وخلال تفقده أعمال الرصف ، تفقد محافظ المنوفية موقف الشهداء النموذجى الجديد للإطمئنان على إنتظام سير العمل بالموقف ، وعلى الفور أمر المحافظ بتوسعة الموقف لإستيعاب الكثير من السيارات وكذا تزويد دورات المياة لخدمة الركاب والمترددين على الموقف وذلك إستجابة لمطالب السائقين.

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كان محافظ المنوفية قد أكد حرصه منذ قدومه المحافظة على الإرتقاء بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات بمراكز ومدن المحافظة ، مشيراً بأنه خلال زيارته الميدانية الأولى لمدينة الشهداء قدوعد بنقلة حضارية للمدينة من خلال رصف ورفع كفاءة الطرق وتطوير مدخل الشهداء وإعادة التطوير والتجميل للحدائق لتصبح نموذجية بالإضافة إلى نقل موقف الشهداء العشوائى.