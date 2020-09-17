شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يضبط 4 سيارات مخالفة لقواعد المرور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، 4 سيارات مخالفة لقواعد المرور ما بين سير عكس الاتجاه، ومخالفة خط السير والتحميل العشوائي للركاب من خارج الموقف، مما يتسبب في تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور.

جاء ذلك خلال جولته بمدينة أبوحماد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومتابعة الحالة المرورية والاطمئنان على سير العمل بالمنشآت الحكومية.

أعطى المحافظ تعليماته لرجال المرور بسحب رخص قيادة السيارات المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

وجه المحافظ مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الإنضباط للشارع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالباً أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفادياً لوقوع الحوادث.