شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تخصيص 88 مدرسة لتلقي طلبات التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت محافظة كفر الشيخ عدد من الوسائل، لتخفيف الضغط والزحام على المراكز التكنولوجية، لمنع انتشار فيروس كورونا، فأطلقت خدمة الكترونية على موقع «محليات»،لتقديم طلبات التصالح https://lgs.gov.eg/#/home «،و43 خدمة أخرى، دون التوجه للمراكز التكنولوجية، كما خصص محافظ كفر الشيخ 88 مدرسة بالقرى والمدن، لتقديم طلبات التصالح، لتكون محافظة كفر الشيخ الأولى والوحيدة لتقديم تلك الخدمة وستعمل طوال الأسبوع حتى انتهاء المهلة طبقا للقانون.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص 88 مدرسة بالقرى والمدن وربطها عبر شبكة الإنترنت لتصبح مراكز تكنولوجية مصغرة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لتحسين خدمة استقبال طلبات تصالح المبانى للمواطنين، لتخفيف العبء والتزاحم على المراكز التسع الرئيسية بالمدن.

تصالح

تصالح