شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القابضة لمياه الشرب» يوجه بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركات التابعة بالاستعداد والتجهيز المسبق لموسم الأمطار والسيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى هذا الشأن، فى إطار توجيهات معالى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وفى هذا السياق، وضعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ممثلة فى شركة مياه الشرب بالإسكندرية ومحافظة الإسكندرية خطة تنسيقية لتنظيم ورش عمل تدريبية على الاستعداد لموسم الأمطار والسيول.

وشملت الخطة التنسيقية تجربة محاكاة عن كيفية التعامل أثناء الأزمة وكيفية إعداد خطة التعامل حال سقوط كميات أمطار ضخمة ودور كل من الشركه القابضة ودور الاحياء التنفيذية فى التعامل مع الموقف، بالإضافة إلى مناقشة المشاكل والمواقف المتوقع حدوثها لوضع خطه تنفيذية تغطى جميع النقاط المتوقعة ويساهم فى سرعة التعامل مع المواقف الطارئة الناتجة عن الامطار.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش مماثلة بمختلف المحافظات التى تشهد سقوط أمطار غزيرة الآونة الأخيرة.