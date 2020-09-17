شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطنان مواد طبية وغذائية من «روتاري مصر» لمنكوبي فيضان السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف محافظ روتاري مصر أسامة الأحمر، لجنتي الإغاثة والطواريء، برئاسة المهندس سمير عامر، ولجنة تنمية الموارد برئاسة السيدة جيهان حلاوه، بتحديد الاحتياجات العاجلة من أدوية ومستلزمات طبية وألبان أطفال وأغذية، لمنكوبي فيضان السودان، للمرة الثانية خلال فترة تقل عن شهر واحد.

وأرسل روتاري مصر حوالي 6 طن مساعدات غذائية وطبية محلية الصنع، بتمويل خاص من الأندية الروتارية بمصر، وذلك عقب تواصل روتاري مصر مع السفارة المصرية بالسودان والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتسهيل نقل المعونات إلي الخرطوم علي متن احدي الطائرات العسكرية المصرية الناقلة للمساعدات للشعب السوداني أسوة بالمساعدات التي تم إرسالها إلى لبنان.

ويستهدف روتاري مصر بذل كل الجهد الممكن، وتكريس مواردة الذاتية لدعم الدولة المصرية في مساعيها من أجل رفع المعاناة عن مصابي هذه الكوارث، إضافة إلى رفع شأن الوطن والمواطنين.