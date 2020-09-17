شكرا لقرائتكم خبر عن بذلنا ما في وسعنا.. تنشر أقوال الأطباء في تحقيقات وفاة مريضة حامل بـ«المنيا الجامعي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل جلسات تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة مريضة بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد، إذ استمعت النيابة لأقوال أسرة الضحية و3 أطباء بمستشفى المنيا الجامعي وطبيبين أحدهما بمستشفى خاص والآخر بمستشفى سملوط، جميعهم أكدوا تلقي المريضة كافة أوجه الرعاية والأدوية المطلوبة، إلا أن حالتها كانت تسوء لأسباب لا يعلمها أحد، وأن جميع الأطباء بذلوا ما في وسعهم لإنقاذ حياتها، في الوقت الذي اتهمت فيه الأسرة بوقوع إهمال طبي داخل مستشفى المنيا الجامعي أدى إلى تدهور حالة المتوفاة.

وقالت والدة الضحية في التحقيقات إنها ظلت تصرخ وتستغيث بأحد الأطباء في المستشفى لأكثر من 5 ساعات إلى أن حضر إلى الغرفة ووقّع الكشف الطبي على ابنتها.

وطلبت النيابة تفريغ الكاميرات الموجودة بالمستشفى لبيان صحة أقوال الأسرة والأطباء، وصرحت النيابة أمس باستخراج جثة المتوفاة وتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة وما إذا كانت تعرضت لعمليات جراحية من عدمه، وانتداب لجنة طبيبة للتاكد من صحة الإجراءات المتبعة من قبل الأطباء تجاه المريضة.

وكانت النيابة قد ذكرت في بيان لها، «أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول مقطع مصوَّر لأمٍّ تصرخ لوفاة ابنتها المريضة بمستشفى المنيا الجامعي للنساء والتوليد، شاكية من إهمال طبي بالمستشفى أدى إلى وفاتها، بينما رصدت كذلك بيانًا صادرًا عن جامعة المنيا سردت فيه الإجراءات الطبية التي أُجريت للمتوفاة والإعلان عن إجراء تحقيق طبي بالمستشفى حول سبب تدهور حالتها وسبب وفاتها، وقد تضمن البيان التضرر من اعتداء ذوي المتوفاة على بعض الأطباء بالمستشفى، وانتهاك حرمة المستشفى بتصويره والمتوفاة ونشر المقطع المصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وطالعت النيابة العامة ملف المتوفاة الطبي بالمستشفى، إذ تبين دخولها يوم 11 سبتمبر الجاري بتشخيص اشتباه إصابتها بفيروس كورونا، وأنها تحمل جنينًا في الشهر الثامن، فأُودِعت بالعناية المركزة، وبعدها بيومين أصيبت بهبوطٍ حاد في الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وفاتها.

وأمرت النيابة العامة باستخراج جثمان المتوفاة لإجراء الصفة التشريحية عليه، بيانًا لمدى سبق التدخل الجراحي بها، ومدي اتباع الإجراءات الطبية الصحيحة مع حالتها، وعما إذا كان قد شاب تلك الإجراءات أي إهمال أدى إلى الوفاة من عدمه.

وكانت النيابة العامة، قد سألت والدة المتوفاة فقررت في التحقيقات إصابةَ نجلتها قبل وفاتها بارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس، وأنها عُرضت على أكثر من طبيب خاص، شخَّصَ أحدُهم حالتها بإصابتها بحمي «التيفويد» ووصف لها علاجًا لذلك، وإزاء استمرار تدهور حالتها وفشل العلاج نُقلت إلى مستشفى سمالوط، ثم إلى مستشفى المنيا الجامعي، حيث أُودعت بالعناية المركزة فيها، وشُخّصت حالتها بالاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مؤكدةً عدمَ وضع ابنتها على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة بالمستشفى بالرغم من شكواها من ضيق التنفس، وأن إهمال الأطباء أدى إلى وفاتها، وقد أيَّد والدُ المتوفاة وزوجها ذاتَ مضمون الأقوال.

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وطلبت النيابة العامة طاقم الأطباء الذين باشروا حالة المتوفاة بمستشفى المنيا الجامعي منذ دخولها، لسؤالهم، وتحفظت على كاميرات المراقبة بها لمشاهدة محتواها، وطلبت الأطباء الخاصِّين الذين وقعوا الكشف الطبي على المتوفاة قبل دخولها المستشفى، والاطلاع على باقي الأوراق الطبية الخاصَّة بها، فضلًا عن مباشرة النيابة العامة التحقيق في واقعة تعدي ذوي المتوفاة على بعض الأطباء والممرضين بالمستشفى.

وأهابت النيابة العامة بالكافة، بمناسبة تلك الواقعة، احترام حرمة موتاهم، والثقة في ضمان حقوقهم وصيانتها، وملاحقة مستحقي المعاقبة فيها لتقديمهم إلى العدالة، كل ذلك بالإبلاغ الرسميِّ إلى النيابة العامة والجهات المختصة، والتي وفرت لتحقيق عدالة ناجزة وسائل مستحدثة تُواكب سرعة العصر الراهن وسهولة تداول الأمور ونقلها، بعيدًا عن طرحها بين أيدي العامة من أصحاب الاختصاص وغير المختصين، مما قد يؤثر سلبًا حتمًا في حسن سير العدالة والتوصل إلى الحقائق.