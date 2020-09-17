شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض ٥٠ % من رسوم التصالح في مخالفات البناء بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، قرار جديدا بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء بكافة أحياء المدينة بنسبة ٥٠ % بدلا من ٤٠%.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش مؤتمر مبادرة رئيس الجمهورية «معا نبنى المستقبل» لدعوة مستثمرى الإسكندرية للمشاركة المشروعات القومية. وأوضح الشريف أن القرار جاء مراعاة لظروف المواطنين وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين بالتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف المحافظ، في بيان له، اليوم، أن القرار يأتي أيضا استجابة لمطالبات المواطنين وتيسيرا عليهم. كان محافظ الإسكندرية أصدر قرارا سابقا بتخفيض سعر المتر في مخالفات البناء بنسبة ٤٠%، قبل أن يجري تعديله لتصل نسبة الخصم إلى 50%.