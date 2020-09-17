شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مرشحًا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة الزقازيق الابتدائية بالشرقية، بإشراف المستشار أسامة شمردل، فى يومها الأول تلقى أوراق المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة، حيث بلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم حتى الآن 134 مرشحا ما بين مستقلين وأحزاب.

كان محيط المحكمة شهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، زحاما من المتقدمين بأوراق ترشحهم، والذين حرصوا على اصطحاب عدد من أنصارهم أثناء تقديم الأوراق، وسط إجراءات تنظيمية لعملية الدخول والخروج من قبل الأجهزة الأمنية والعاملين بالمحكمة، فضلا عن وضع لوحات إرشادية مدون عليها الأوراق والمستندات المطلوبة داخل القاعة المخصصة لتلقي أوراق الترشح، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بدءا من دخول المرشح من المحكمة وحتى وصوله القاعة، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة قبل الدخول.