شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجنة للمرور على منشآت السيول والبحيرات بسفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، لجنة للمرور على منشآت السيول من سدود وبحيرات وبرابخ ومعابر بنطاق مدينة سفاجا. وأوضحت «رئيس المدينة» أن اللجنة قامت برفقة إدارات الوحدة المحلية بالمرور على منشآت الحماية من اخطار السيول القائمة والجارى تنفيذها بأودية مدينة سفاجا.

وأضافت «المغربي» أنه تم إنشاء عدد٥ سدود، وجارى إنشاء بحيرة، وحاجز خلفها أودية مدينة سفاجا، وتم الفحص والمرور على البرابخ ومعابر السيول اسفل الطرق للتأكد من جاهزيتها لاستقبال السيول وذلك برفقة كلا من مسئولى إدارة الأزمات بالمدينة والمتابعة الميدانيه والادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الاحمر-مديرية الطرق.

وأكدت أنه تم الاطمئنان على حالة السدود وتبين أن جميع المنشآت حالتها ممتازة ولا يوجد أي معوقات أو مخالفات تعوق حركة المياه، وأنها جاهزة لاستقبال موسم السيول. وأشارت إلى إن إدارة الأزمات تتعامل مع غرفة عمليات المحافظة وتطالع آخر الانباء لحظة بلحظة ويتم من خلالها التوجيه بإجراءات عاجلة للحد من المخاطر المحتملة في ضوء التنبؤات اليومية ونقل أي حدث من أرض الواقع لغرفة العمليات التي تضم جميع الوزراء والأجهزة التنفيذية بالدولة والقائمين على ادارة أزمات السيول.