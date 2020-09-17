أخبار مصر | تخفيضات 30%.. كافة التفاصيل عن "معرض المدارس" لعام 2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تخفيضات 30%.. كافة التفاصيل عن "معرض المدارس" لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الحكومة علي طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية علي إنشاء "معرض المدارس" بقاعة المؤتمرات فى مدينة نصر اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الحالي.

وترصد "الخليج 365" في السطور أبرز المعلومات عن "معرض مدارس":

معرض مدارس:

يعمل معرض مدارس علي توفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليم المختلفة، وكذلك توفير المنتجات الغذائية التي يحتاجها الطالب مثل منتجات المربى والعسل.

هدف المعرض:

يهدف المعرض الي تخفيف العبء عن أولياء الأمور في الحصول على المستلزمات المدرسية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار منخفضة.

مميزات المعرض:

يتميز المعرض بوجود الزى المدرسي لاول مره وكذلك منتجات السلع الغذائية التي يحتاج إليها الطالب، وبأسعار مخفضة مقارنة بنفس أسعار المنتجات المثيلة في الأسواق الأخرى.

موعد معرض المدارس:

من المقرر أن يبدأ فى قاعة المؤتمرات بأرض المعارض بمدينة نصر اعتبارًا من 20 سبتمبر الجارى ويستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر.

Advertisements

فروع المعرض:

كشفت وزارة التموين عن تنظم هذ العام 40 فرعا للمعرض سواء متحرك أو ثابت على مستوى محافظات الجمهورية، بواقع 19 معرض ثابت و21 معرض متنقل في 12 محافظة.

تخفيضات تصل الي 30%:

وأكدت وزارة التموين، أن تخفيضات علي المستلزمات المدرسية تتراوح ما بين 20% و30%، مما يساهم في تخفيف الأعباء علي أولياء الأمور.

إجراءات احترازية:

يختلف معرض المدارس هذا العام، حيث جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا منها،حد أقصى للحضور 50% من السعة القصوى للقاعات التي تستضيف المعرض لضمان حد أدنى من التباعد.

كذلك دخول المواطنين بالكمامات مع توفير المعقمات والمطهرات اللازمة داخل المعارض، وكذلك مُرتب للأمور المتعلقة بالتخلص من النفايات واستخدام دورات المياه بالمعرض مع وزارة الصحة.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدأ العام الدارسي الجديد 2020 في الموافق 17 أكتوبر 2020، وأن ينتهي يوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق فبراير 2021 " لمدة 15 يومًا ".

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور طارق شوقي، على تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020 2021، ورغم الظروف الراهنة التي جاءت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن شكل نظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم الإعلان عن موعد دخول المدارس والجامعات 2020 2021، فور الإنتهاء من دراسة الموقف.