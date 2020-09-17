أخبار مصر | مستشفى المعادي العسكرى يستضيف خبيرا في زراعة وجراحة الكبد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشفى المعادي العسكرى يستضيف خبيرا في زراعة وجراحة الكبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الخبير العالمى الدكتور كريم بودجيما استاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية واورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا، وذلك فى الفترة من 19 سبتمبر وحتى 22 سبتمبر الحالي. وتستقبل المستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات التحضيرية من المدنيين والعسكريين يوميا عدا الخميس والجمعة.

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