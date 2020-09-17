أخبار مصر | لقاء مصري سعودي لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر لقاء مصري سعودي لتنشيط الحركة السياحية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءً ثنائيًا مع السيد أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية ، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار و دفع الحركة السياحية بينهما.

جاء ذلك على هامش مشاركة الوزير في الدورة الـ ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

وأكد الدكتور خالد العناني خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية السوق السعودي للسياحة المصرية، حيث يعد أحد الاسواق السياحية الرئيسية لمصر، معربا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين، لافتا الي حب الشعب المصري للشعب السعودي.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الاثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

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كما تطرق للحديث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة اليها.

ومن جانبه أشار وزير السياحة السعودي الي أن حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي يتسم بها الشعب المصري والتي يشعر بها السائحين السعوديين خلال زيارتهم لمصر، بالاضافة الي قرب المسافة بين البلدين، والمقومات السياحية والاثرية التي تتمتع بها مصر تساهم في تشجيع المواطنين السعوديين علي زيارة مصر.

كما قام الوزيران باطلاع بعضهما البعض على المشروعات السياحية الكبرى التي يتم اقامتها فى كلا البلدين.

كما تحدثا عن الترتيبات الخاصة بمعرض الاثار المصرية الذي سيتم اقامته قريبا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.