أخبار مصر | الجيزة تضبط 18 طن دواجن ولحوم وكبده فاسدة بالهرم والوراق وبولاق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيزة تضبط 18 طن دواجن ولحوم وكبده فاسدة بالهرم والوراق وبولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، من ضبط 18 طن مقطعات دواجن ولحوم مفرومة وكبده فاسدة ودهون ودبرويهات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الأدمى داخل ثلاجات حفظ لحوم بأحياء الهرم والوراق وبولاق الدكرور ومحال جزارة وبيع مجمدات بحى الهرم وذلك قبل طرحها بالأسواق للمواطنين.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الحملات تأتى استكمالآ للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه محافظ الجيزة مدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التصدى لأى مخالفة بكل حزم فى إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

من جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.