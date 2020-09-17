مصر | تشريح جثة متسولة قتلت على يد عاطل في الخليفة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تشريح جثة متسولة قتلت على يد عاطل في الخليفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الخميس، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة سيدة متسولة قتلت على يد عاطل وإرسال تقرير واف عن سبب الوفاة والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

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وتلقى قسم شرطة الخليفة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة متسولة في مسكنها، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تبلغ من العمر 54 سنة، وبجسدها طعنات متفرقة بالجسم، ووجود كسر في باب الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن المتهم شاب عاطل كان يترصد المجني عليها وكان يعلم بحيازتها للأموال، فتم التهجم عليها وسرقة هاتفها المحمول وغوايش ومصوغات ذهبية كانت تملكها.

وتم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.