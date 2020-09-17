مصر | خطفوه مقابل 70 ألف جنيه.. أمن الجيزة يحرر شاب بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر خطفوه مقابل 70 ألف جنيه.. أمن الجيزة يحرر شاب بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في تحرير نجل تاجر سيارات، خطفه عاطل و2 اخرين، مقابل استعادة سيارة، حصل عليها والده من 2 يعملان في تجارة السيارات مدين لهما بـ 70 ألف جنيه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد مصطفي خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، من تاجر، 52 سنة، مقيم بالوادى الجديد، بقيام عاطل، 26 سنة، له معلومات جنائية، وآخرين بإقتياد نجله 22 سنه عاطل له معلومات جنائية وصديقين له وإحتجازهم لحين إستعادته سيارة ملاكى سبق لنجله استئجارها منه، وعقب ذلك قام عميلين له في مجال التجارة محددان، مدين لهما بـ 70 ألف جنيه بالإستيلاء عليها كضمان لحين سداده قيمة الدين.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتوصلت جهوده إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المشكو في حقه بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع ميكانيكي،21 سنة، وحلاق، 32 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، أسفرت عن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة الملاكى السابق للمجنى عليه الأول "نجل المُبلغ" إستئجارها من المتهم الأول.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمناقشتهم قرر الأخير بقيامه بالتواصل مع عميلى المُبلغ وإستعادته لتلك السيارة نظير تسليمهم السيارة الملاكى الخاصة بأحد أصدقاء المجنى عليهم، وتم بإرشاد المتهمين، وتحرير المجنى عليهم من مكان إحتجازهم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.