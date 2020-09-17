مصر | تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية.

فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط (11) قضية تهريب أبرزها ) بضائع أجنبية الصنع- أمتعة شخصية – كمامة طبية – عقاقير طبية – هواتف محمولة – إطارات كاوتش – معدات طاعم) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 600 ألف جنيه، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار عن ضبط قضية، وفى مجال الأمن الإجتماعى: مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدر تم:ضبط (3) قضايا.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى،محاولة صعود باخرة بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، ضبط (765) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (177) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات" ضبط (3) قضايا.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.