مصر | إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير والدعم الفني بمحكمة الاستئناف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 17 سبتمبر 2020 02:20 مساءً - انت الان تقراء خبر إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير والدعم الفني بمحكمة الاستئناف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، إنشاء إدارة التكنولوجيا والتطوير التقني والدعم الفني بالمحكمة، يتولى الإشراف عليها المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني والمتابعة بالتنسق مع المستشار محمد صبحي خليفة عضو المكتب الفني والمتابعة. ويهدف القرار إلى تنفيذ توجيهات الدولة بشان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة العمل وتطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا لميكنة وربط كافة الخدمات التي تقدمها المحكمة لجمهور المحامين والمتقاضين بما يكفل سيولة وسرعة وجودة الخدمات ويدعم ويعزز مفهوم العدالة الناجزة.

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