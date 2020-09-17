شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد بجميع المديريات الإقليمية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت وزارة ومديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية ،اليوم الخميس، حملة النظافة الموسعة بجميع المديريات الإقليمية لتطهير المساجد وتعقيمها استعدادًا لصلاة الجمعة الرابعة ، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد .

وأكدت وزارة الأوقاف أن خدمة بيوت الله (عز وجل) شرف، امتنَّ الله (عز وجل) به علينا، ومن تمام هذا الشرف الحفاظ على نظافة المساجد وتعقيمها .

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى ، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، باستمرار حملة النظافة وتعقيم المساجد للحفاظ على حرمتها وقدسيتها .