شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تنتظر مجلس النواب فى 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه ، سيكون أول مجلس فى تاريخ الحياة النيابية يعقد جلساته خارج المبنى الحالى بوسط القاهرة ، مشيرا إلى أن عام 2021 سيشهد انتقال المجلس للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية .
وقال المصدر لـ"المصري اليوم" أن المبنى الجديد بالعاصمة الادارية أوشك على الانتهاء ، وسيساهم الانتقال هناك فى تخفيف حدة الزحام المرورى وسط البلد والذى كان يحدث أيام الجلسات ، وفى الأيام التى تشهد حضور شخصيات هامة للمجلس .
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