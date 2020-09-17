شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة الإدارية تنتظر مجلس النواب فى 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر برلمانية أن مجلس النواب الجديد بعد انتخابه ، سيكون أول مجلس فى تاريخ الحياة النيابية يعقد جلساته خارج المبنى الحالى بوسط القاهرة ، مشيرا إلى أن عام 2021 سيشهد انتقال المجلس للمبنى الجديد بالعاصمة الإدارية .

وقال المصدر لـ"المصري اليوم" أن المبنى الجديد بالعاصمة الادارية أوشك على الانتهاء ، وسيساهم الانتقال هناك فى تخفيف حدة الزحام المرورى وسط البلد والذى كان يحدث أيام الجلسات ، وفى الأيام التى تشهد حضور شخصيات هامة للمجلس .