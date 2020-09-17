شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الصرف الصحي وتجديد أعمدة الإنارة بـ4 قرى بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا، جهودها في توصيل الخدمات والمرافق للمواطنين، حيث تم إجراء أعمال الاحلال والتجديد والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة بعدد من القرى التابعة للمركز، شملت قرى (زهره – الاسماعيلية – البرجاية – نزلة حسين)، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمجتمع.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بدفع عجلة التنمية المستدامة والعمل على تنفيذ اعمال الصيانة الدورية واحلال وتجديد كافة أعمدة الإنارة المتهالكة، حيث تأتي تلك الأعمال ضمن خطة المحافظة لتوصيل كافة المرافق والخدمات داخل القرى وتنفيذ أعمال التنمية وتحقيق الأهداف المطلوبة وفقا للخطة الاستثمارية للمحافظة.

من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، أنه تم إجراء أعمال إحلال وتجديد لصيانة أعمدة الانارة بالطرق الرئيسية والفرعية بقريتي زهرة وصفط اللبن، بالإضافة لإجراء اعمال المعاينات الخاصة بالمشروعات الخدمية للمواطنين حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي والخرائط الخاصة بتوصيل شبكات الصرف الصحي لقريتي زهرة وصفط اللبن، وذلك تمهيداً للبدء في التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المنفذة.