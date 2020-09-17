شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» و«بن عقيل» يبحثان دفع الحركة بين مصر والسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش المشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاءا ثنائيا مع أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار ودفع الحركة السياحية بينهما.

وأكد الدكتور خالد العناني خلال اللقاء على عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى أهمية السوق السعودي للسياحة المصرية، حيث يعد أحد الاسواق السياحية الرئيسية لمصر، معربا عن ترحيب مصر الدائم لاستقبال السائحين السعوديين، لافتا إلى حب الشعب المصري للشعب السعودي.

كما استعرض وزير السياحة والآثار الاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر والتي يتم تطبيقها في المنشآت السياحية والفندقية والمتاحف والمواقع الاثرية المصرية لضمان السلامة الصحية للسائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع السياحي بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما تطرق للحديث عن تجربة مصر الناجحة في استئناف حركة السياحة الوافدة اليها.

من جانبه، أشار وزير السياحة السعودي إلى أن حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة التي يتسم بها الشعب المصري والتي يشعر بها السائحين السعوديين خلال زيارتهم لمصر، بالاضافة إلى قرب المسافة بين البلدين، والمقومات السياحية والاثرية التي تتمتع بها مصر تساهم في تشجيع المواطنين السعوديين على زيارة مصر.

كما قام الوزيران باطلاع بعضهما البعض على المشروعات السياحية الكبرى التي يتم اقامتها في كلا البلدين.

كما تحدثا عن الترتيبات الخاصة بمعرض الاثار المصرية الذي سيتم اقامته قريبا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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واختتم الوزيران اللقاء بتوجيه الدعوة كل منها للاخر لزيارة بلده.