شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يفتتح فرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا فرع بنك مصر للمعاملات الإسلامية بمدينة قنا وذلك بحضور جمال عبدالقادر نائب رئيس فروع بنك مصر و احمد العادلى مدير عام فروع بنك مصر بمنطقة جنوب الصعيد وعدد من وكلاء الوزارة والمسئولين والعاملين بفروع بنك مصر داخل المحافظة .

وأشار عمر ان بنك مصر هو احد اهم المؤسسات المصرفية مشيرا الى ان افتتاح فروع جديدة للبنوك هو مؤشر على زيادة التعاملات المصرفية وتعافى الإقتصاد المصرى موضحا أنه تم تفقد أقسام الفرع واستمع إلى شرح حول آلية العمل بها والخدمات التى يتم تقديمها للعملاء مؤكدا على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعاتالعملاقة والمتوسطة وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساعد فى إتاحة فرص العمل للشباب بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.

من جانبه ذكر احمد العادلى أن افتتاح الفرع الجديد يأتي فى إطار خطة البنك التى تهدف إلى زيادة عدد فروع تقديم الخدمة للتيسير على المواطنين.