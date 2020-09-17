جامعة المنيا تستقبل طلاب المرحلة الثالثة وتخصص أخصائيين ومعملين لمساعدة الطلاب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل فرع مكتب التنسيق للقبول بالجامعات بجامعة المنيا، الخميس، الطلاب الناجحين بالثانوية العامة لهذا العام، للتسجيل بالمرحلة الثالثة.
وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن التسجيل بمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات سيكون عن طريق الخدمة المجانية، المتاحة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق على مدار الأيام التي تحددها وزارة التعليم العالي لكل مرحلة.
وأشار إلى أنه تيسيراً على الطلاب لتسجيل رغباتهم وتوجيههم، والرد على استفساراتهم من قبل أخصائيين مؤهلين بقطاع شؤون الطلاب بجامعة المنيا، وفرت الجامعة معملين للحاسب الآلي، إحداهما بمبنى «ج» بالمدينة الجامعية بمنطقة «الاخصاص»، والآخر بمبنى ملحق كلية دار العلوم بالحرم الجامعي، وذلك لاستقبال الطلاب من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا طوال أيام أعمال مراحل التنسيق.
وتقوم الجامعة بطباعة إيصال التقدم للطلاب مجاناً، على أن يقوم الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بالالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية بارتداء الماسك الطبي الذي لا يُسمح الدخول بدونه، مع اتباع الإجراءات الوقائية المقررة من حيث مراعاة التباعد بين الطلاب والآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة والمعامل حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل جائحة كورونا.
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