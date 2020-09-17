شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرا السويد وكندا يكرمان وزيرة التضامن ومحافظ دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت سفارتى السويد وكندا بالقاهرة، الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، وذلك ضمن أفضل 10 سيدات تميزًا في تحقيق استراتيجية «بناء مصر أقوى».

جاء التكريم خلال فعاليات الحفل الذي أقيم بمقر إقامة السفير السويدى يان تيسلف، صباح اليوم الخميس، بحضور جيس داتون سفير دولة كندا.

وأعرب السفيران عن خالص تقديرهما لجهود الدكتورة منال عوض المبذولة لدفع عجلة التنمية واستكمال مسيرة البناء، مؤكدين أن ما حققته محافظ دمياط خلال السنوات الماضية يعد إنجازًا حقيقيًا وذلك نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت المحافظ عن سعادتها بذلك التكريم موجهة التحية لسفيرى دولتى كندا والسويد، كما أكدت تطلعها لتعزيز أواصر التعاون المشترك ومد جسور التواصل بالمجالات المختلفة.

وفى سياق متصل، تم خلال الحفل تكريم الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة لبنى هلال عضو مجلس إدارة البنك المركزى، وعدد من الشخصيات النسائية التي حققت إنجازات غير مسبوقة في قطاعات عدة.

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