شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين محتملين تقدموا بأوراقهم للبرلمان بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت مصادر بمجمع محاكم الإسماعيلية إن لجنة تلقى طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان القادمة تلقت 5 طلبات ترشح خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم لانتخابات البرلمان.
وأضافت المصادر أن أول المتقدمين عصام دياب أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وحصل على رقم 1، ودكتور أحمد دندش أمين الحزب بمركز الإسماعيلية، وكلاهما ترشحا عن الحزب عن الدائرة الأولى (التى تضم مركز الإسماعيلية وأحياء أول وثانى وثالث الإسماعيلية)، بينما تقدم الباقين كمرشحين مستقلين.
إلى ذلك، كثفت قوات الامن بالإسماعيلية تواجدها في محيط مجمع المحاكم وداخل قاعة مجمع المحاكم المركزية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية لتأمين عملية التقديم في ظل توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين لتقديم أوراقهم.
كان عدد من المرشحين المحتملين تقدموا بأوراقهم للكشف الطبى وبلغ عددهم 100 مرشح محتمل، ومن المتوقع أن يتوافد إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم أوراقهم، حيث فضل البعض تقديم أوراقه أولا للجنة، ثم توقيع الكشف الطبى لاحقا بينما فضل آخرون توقيع الكشف الطبى ثم تقديم الاوراق كاملة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مرشحين محتملين تقدموا بأوراقهم للبرلمان بالإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.