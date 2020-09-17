شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مرشحين محتملين تقدموا بأوراقهم للبرلمان بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بمجمع محاكم الإسماعيلية إن لجنة تلقى طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات البرلمان القادمة تلقت 5 طلبات ترشح خلال الساعات الأولى من فتح باب التقديم لانتخابات البرلمان.

وأضافت المصادر أن أول المتقدمين عصام دياب أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وحصل على رقم 1، ودكتور أحمد دندش أمين الحزب بمركز الإسماعيلية، وكلاهما ترشحا عن الحزب عن الدائرة الأولى (التى تضم مركز الإسماعيلية وأحياء أول وثانى وثالث الإسماعيلية)، بينما تقدم الباقين كمرشحين مستقلين.

إلى ذلك، كثفت قوات الامن بالإسماعيلية تواجدها في محيط مجمع المحاكم وداخل قاعة مجمع المحاكم المركزية ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية لتأمين عملية التقديم في ظل توافد عدد كبير من المرشحين المحتملين لتقديم أوراقهم.

كان عدد من المرشحين المحتملين تقدموا بأوراقهم للكشف الطبى وبلغ عددهم 100 مرشح محتمل، ومن المتوقع أن يتوافد إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتقديم أوراقهم، حيث فضل البعض تقديم أوراقه أولا للجنة، ثم توقيع الكشف الطبى لاحقا بينما فضل آخرون توقيع الكشف الطبى ثم تقديم الاوراق كاملة.