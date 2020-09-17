شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يزور مقابر «ذراع أبوالنجا» وجبانة طيبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد السفير الأمريكى، جوناثان كوهين، صباح اليوم الخميس، بصحبة وليزلى ريد، رئيس المعونة الامريكية للتنمية الجديدة، عدد من مشروعات الحماية والترميم لبعض مقابر منطقة ذراع أبوالنجا وعدد من مقابر نبلاء وأمراء مصر القديمة وبعض مقابر وادى الملوك التي يقوم بها مركز البحوث الأمريكى بتمويل من هيئة المعونة الامريكية الدولية، بجانب عدد من المشروعات التراثية والزراعية ومشروعات البنية التحتية بمدينتى البياضية واسنا.
وزار السفير الأمريكى، المقبرة الفرعونية TT10 الموجودة بجبانة طيبة بالبر الغربى، ورافقهم خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الاقصر.
وقال سامح ابو سليمة، مسؤول الاعلام بالسفارة الامريكية، ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، انجزت عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية لحماية عدد من المناطق الاثرية من بعض المشكلات ولعل ابرزها المياه الجوفية التي تهدد عدد من المناطق الاثرية ومنها معبدالكرنك.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
101,500
-
تعافي
86,549
-
وفيات
5,696
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكى يزور مقابر «ذراع أبوالنجا» وجبانة طيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.