شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى يزور مقابر «ذراع أبوالنجا» وجبانة طيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد السفير الأمريكى، جوناثان كوهين، صباح اليوم الخميس، بصحبة وليزلى ريد، رئيس المعونة الامريكية للتنمية الجديدة، عدد من مشروعات الحماية والترميم لبعض مقابر منطقة ذراع أبوالنجا وعدد من مقابر نبلاء وأمراء مصر القديمة وبعض مقابر وادى الملوك التي يقوم بها مركز البحوث الأمريكى بتمويل من هيئة المعونة الامريكية الدولية، بجانب عدد من المشروعات التراثية والزراعية ومشروعات البنية التحتية بمدينتى البياضية واسنا.

وزار السفير الأمريكى، المقبرة الفرعونية TT10 الموجودة بجبانة طيبة بالبر الغربى، ورافقهم خلال الزيارة، محمد عبدالقادر خيرى، نائب محافظ الاقصر.

وقال سامح ابو سليمة، مسؤول الاعلام بالسفارة الامريكية، ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، انجزت عدد من المشروعات مع الحكومة المصرية لحماية عدد من المناطق الاثرية من بعض المشكلات ولعل ابرزها المياه الجوفية التي تهدد عدد من المناطق الاثرية ومنها معبدالكرنك.