شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي حقوق الإنسان» يجدد توصياته بإعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب بقانون العقوبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

جدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، توصياته السابقة بضرورة إعادة النظر في مطابقة تعريف جريمة التعذيب في قانون العقوبات، بما هو وارد باتفاقية مناهضة التعذيب، التي صادقت عليها مصر، وكذا العمل على تشكيل آلية وطنية لمكافحة جريمة التعذيب.

وناقش المجلس خلال اجتماعه الدوري الثالث والثمانون، بتشكيله السادس، برئاسة محمد فائق، وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام، وأعضاء المجلس، متابعته لقضية وفاة الشاب «إسلام الأسترالي» بشبهة التعذيب، والتي حققتها النيابة العامة، وأمرت بحبس 4 أمناء شرطة، والافراج عن ضابط، بكفالة مالية.

وتابع المجلس من خلال تقارير لجانه المعنية المناقشات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، وأكد أعضاء المجلس على أهمية الإجراءات التي أعلنها رئيس الحكومة بتخفيض رسوم التصالح لكل القري .

وناشد المجلس بضرورة إجراء المزيد من التسهيلات في تطبيق القانون، ومراعاة الظروف الاجتماعية، بزيادة مدد التقسيط، وبخاصة في المناطق المهمشة، التي تعاني من شدة الفقر.

وناقش الاجتماع عددا من الملفات والتقارير المتعلقة باستراتيجية عمله، وخطته التنفيذية التي تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها.

و استعرض المجلس مشروع استراتيجية عمل المجلس2021-2024المعنونه (استراتيجية جديدة لواقع متغير) وهو مشروع يتضمن خبرة المجلس، وفق استراتيجياته السابقة، والتحديات الجديدة التي برزت على ساحة العمل الوطني، وتطلعات المجلس لسبل تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وبعد مناقشات مستفيضة، انتهي المجلس إلى الموافقة على مشروع الاستراتيجية.

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