شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مرشحي النواب المحتملين لمحكمة أسوان لتقديم أوراق ترشحهم للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب، بمحكمة أسوان الابتدائية، في استقبال أوراق الراغبين في خوض الانتخابات المقبلة، اليوم الخميس. فيما توافد المرشحين، لتقديم اوراق الترشيح، وسط زحام من المرشحين وانصارهم أمام بوابة المحكمة.

وخصصت لجنة قبول الطلبات، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، وعضوية 4 مستشارين، أحد قاعات المحكمة لاستقبال المرشحين، ثم الدخول في غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة، وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين، داخل المحكمة، ومراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة أثناء الدخول، ووضع ملصقات وعلامات ارشادية.