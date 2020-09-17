شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسي تستقبل الرئيس الجديد لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أول أمس، الرئيس الجديد لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، كريستيان برجر، خلال زيارته الأولى للمجلس.

ثمنت «مرسي» التعاون المثمر مع الاتحاد الأوروبي منذ عام ٢٠١١ في العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك مثل المواطنة والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشروع بطاقات الرقم القومي، لافتة إلى استمرار التعاون في قضايا أخرى منها الشمول المالى، وختان الاناث، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي من كبار الداعمين لقضايا المرأة وتحقيق المساواه وتكافؤ الفرص.

عرضت أثناء الزيارة الأجندة التشريعية للمرأة في مصر وما حدث بها من تقدم ملحوظ، وأشارت إلى أهم الحملات التي أطلقها المجلس مثل حملتى طرق الأبواب والتاء المربوطة، كما أشارت إلى أنه مؤخراً تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى الذي يهدف إلى دعم جهود الحكومات ومجتمع الأعمال نحو اتخاذ إجراءات جوهرية وفعالة لسد الفجوات بين الجنسين في كافة المجالات، ولفتت إلى الخطوات القوية التي اتخذتها مصر نحو تعزيز دور المرأة في ملف الأمن والسلم.

وأكدت رئيسة المجلس أن مصر هي الدولة الأولى عالميا ً في اصدار سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل فيروس كورونا، وقد أعد المجلس القومى للمرأة ورقة سياسة بشأن استجابة مصر السريعة لوضع المرأة خلال تفشي فيروس كورونا، ومصر أيضًا هي أول دولة عالمياً تُصدر آلية رصد تتابع السياسات والقرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة مستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أصدر المجلس أربعة تقارير منذ بدء الأزمة وحتى الآن بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أشاد كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجهود المجلس في النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وأكد اهتمام الاتحاد الاوربى بشكل كبير بقضايا المساواه وتكافؤ الفرص، واستمرار تعاونه مع المجلس على هذا الملف الهام.

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