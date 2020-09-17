شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يشارك في حفل عشاء «تنفيذي السياحة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك، مساء أمس، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، في حفل العشاء الرسمي للدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، بتشريف رئيس مجلس الوزراء الجورجي ووزراء السياحة ومسئولي السياحة المشاركين في هذه الدورة من مختلف دول العالم.

وخلال حفل العشاء، ألقى رئيس الوزراء الجورجي كلمة أكد فيها على أهمية السياحة بالنسبة لجورجيا ولكافة دول العالم، كما توجه بالشكر لجميع الحاضرين على حضورهم إلى جورجيا للمشاركة في الدورة ال ١١٢ للمجلس التنفيذي.

كما أكد زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، ورئيس المجلس التنفيذي، على ضرورة التعايش مع الوضع الراهن، مؤكدين على ضرورة تفعيل المقترح الذي تقدم به الدكتور خالد العناني خلال كلمته التي ألقاها أثناء الجلسة الافتتاحية للدورة باستخدام وتفعيل شعار سافر اليوم «Travel Today» بدلا من شعار المنظمة الحالي سافر غدا «Travel Tomorrow»، لافتين إلى أن شعار «سافر اليوم» يجب أن تستخدمه جميع دول العالم وأكبر دليل على تطبيقه هو تواجد كل هذه الوفود في دولة ثانية لحضور فاعلية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكد «بولوليكاشفيلي»، خلال حديثه مع الدكتور خالد العناني أثناء حفل العشاء، على حرصه على حضور الموكب المهيب لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية المقرر عقده خلال الفترة القادمة. وخلال حفل العشاء تم عرض بعض العروض الفنية والفلكلورية التي تعبر عن التراث والفن الجورجي.

تجدر الإشارة إلى أن الدورة ال112 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة لعالمية تعقد حاليا بالعاصمة الجورجية تبليسي وستستمر فعالياتها حتي اليوم ١٧ سبتمبر الجاري.

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