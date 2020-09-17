شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يزور برلين للتنسيق لرفع الحظر عن بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف الدكتور سعيد البطوطي المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، اليوم الخميس، عن أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يزور غدا العاصمة الألمانية برلين، ويلتقي بعض المسؤولين الألمان من أجل التنسيق معهم لإمكانية رفع الحظر عن مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ من أول أكتوبر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,500

تعافي 86,549

وفيات 5,696

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