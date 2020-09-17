شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مرشحة ووالدتها وشقيقان.. 46 مرشحًا محتملا لـ«النواب» أجروا الكشف الطبي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أسعد الخضري المدير الإداري للمجالس الطبية في بورسعيد، إن مرشحين محتملين لمجلس النواب أجروا الكشف الطبي، وقام ٥ آخرين بالحجز للكشف ليرتفع إجمالي المتقدمين إلى ٤٦ مرشحًا محتمل.
وكشف «أسعد» عن ظاهرة تقدم مرشحة وأمها، كمرشحتين أصلي واحتياطي على قائمة، كذلك تقدم شقيقان كمرشحان أصلي واحتياطي على قائمة.
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