شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم مرشحة ووالدتها وشقيقان.. 46 مرشحًا محتملا لـ«النواب» أجروا الكشف الطبي ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسعد الخضري المدير الإداري للمجالس الطبية في بورسعيد، إن مرشحين محتملين لمجلس النواب أجروا الكشف الطبي، وقام ٥ آخرين بالحجز للكشف ليرتفع إجمالي المتقدمين إلى ٤٦ مرشحًا محتمل.

وكشف «أسعد» عن ظاهرة تقدم مرشحة وأمها، كمرشحتين أصلي واحتياطي على قائمة، كذلك تقدم شقيقان كمرشحان أصلي واحتياطي على قائمة.