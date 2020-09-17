شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي بـ«6 أكتوبر»: شركات الغاز الطبيعي شوهت شوارع المدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من أهالى مدينة 6 أكتوبر من قيام شركات الغاز الطبيعى بتشويه شوارع المدينة في كافة الأحياء، بعد قيامها بردم أعمال الحفر بصورة سيئة وغير كاملة، وترك أماكن عملها غير مستوية، وهو ما أدى إلى حدوث حوادث متكررة للسيارات ومركبات «التوك توك»و«التروسيكل» فضلا عن امتلائها بالأتربة والقاذروات وأحيانا بالمياه.

وطالب الأهالى شركات الغاز بإعادة رصف الشوارع بصورة كاملة وعدم ترك الحفر والمطبات بعد انتهاء أعمالها تركيب مواسير الغاز الطبيعي.

وقال عمر محمود، من سكان حي الشباب، لـ«المصري اليوم»، إن شوارع الحي كانت مثالا للنظافة والجمال حتى قامت شركة الغاز بعمليات الحفر ووضع مواسير الغاز وردمها بصورة غير كاملة، تاركة أماكن الحفر مشوهة، وهو ما أدي إلى حدوث حوادث متكررة للسيارات والدراجات وغيرها من المركبات بسبب الحفر التي خلفتها في الشوارع.

ولفت محمد حفنى، من سكان الحي المتميز، إلى ما تسببت فيه أعمال الحفر من تشويه الشوارع في كافة أحياء المدينة، مضيفا: «عندما شكونا للمسؤولين بالجهاز أخبرونا أنها مسؤولية شركات الغاز التي قامت بالحفر وعليها إعادة الشيئ لأصله».

وقالت نرمين فؤاد، من منطقة الياسمين، إن الحفر والمطبات شوهت الشوارع وجعلتها غير مستوية فضلا عن امتلائها بالقاذروات والمخلفات وأحيانا المياه الراكده، مطالبة جهاز المدينة بمحاسبة شركات الغاز عن تقصيرها.

إلى ذلك، أوضح مسؤول بشركة الغاز«ناتجاز» -المسؤولة عن التركيبات- أن الشركات قامت بردم الحفر مرة أخرى في كافة الأحياء، خاصة وأنها تقوم بحفر أجزاء صغيرة من الشارع لتركيب مواسير الغاز، باللإضافة إلى اجراء عمليات الرصف مرة أخرى.

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