شكرا لقرائتكم خبر عن الهدوء يعود لمحكمة بنها الابتدائية بعد مشاجرات المرشحين المحتملين لـ«النواب» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هدأت أجهزة الامن المرشحين المحتملين لمجلس النواب في محيط محكمة بنها الابتدائية، وتم اصطفاف المرشحين مرة أخرى، فيما شهد محيط المحكمه هتافات من جانب المرشحين وأنصارهم بان كل مرشح يأخذ دوره في الصف.

وقال سيد عبيدو مرشح محتمل عن حزب الغد «فردى» دائرة شبين القناطر ان سبب المشاجرات بين المرشحين ان كل مرشح جاء ليتقدم بأوراقه وبصحبته اكثر من 50 شخص من أنصاره، علاوة على أن أحد المحامين التابعين لحزب مستقبل وطن حضر ودخل للجنة ومعه 37 توكيلا لمرشحين تابعين للحزب وقام بحجز الأرقام من 1 إلى 37 مرشحا، ما اثار غضب المرشحين خارج المحكمة وأنصارهم وحدثت مشاحنات ومشاجرات بينهم بعضهم البعض.

ونجحت أجهزة الامن في فض المشاجرات وتم اصطفاف الجميع مرة أخرى.

أنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية

انصار المرشحين حول محكمة بنها الابتدائيه

أنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية

أنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية

انصار المرشحين حول محكمة بنها الابتدائيه

أنصار المرشحين أمام محكمة بنها الابتدائية