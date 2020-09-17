شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر لأصحاب محلات جزارة ومخابز مخالفة في حملة تموينية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، حملات تفتيشية مفاجئة لمراقبة وتوفير السلع الغذائية والتموينية، وتكثيف الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمحال التجارية، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة بالأسواق أمام المواطنين بالأسعار المناسبة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وترأس على عبدالمحسن، مدير إدارة تموين منيا القمح، حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، للمرور على المخابز والمحال التجارية أسفرت جهودها عن تحرير المحضر رقم ٣٢١٩ جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة بشلشلمون، لقيامه بذبح لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ ٧ كيلو، والمحضر رقم ٣٢٢٠ جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة لقيامه بذبح لحوم بلدية خارج السلخانة وتم التحفظ على ٨ كيلو، كما تحرر المحضر ٣٢٢١ جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ ٤٠ كيلو لحوم جملى، والمحضر رقم ٣٢٢٢ جنح ا د ط، ضد صاحب محل جزارة بقرية بنى هلال للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ ٥ كيلو، بالإضافة إلى تحرير 5 تقارير مخالفة لأصحاب مخابز بلدية لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.