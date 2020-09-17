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سحب صناعية وسينما السيارات وممشى مجاني.. قضينا يوم مبهر في العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك مع حسن مجدى، اتجهنا إلى مدينة العلمين الجديدة، لنرصد عمليات التطوير وإنشاء المدينة التي حدثت بسرعات غير مسبوقة.

وأصبحت مدينة العلمين الجديدة الآن مستعدة لاستقبال الزوار، في الممشى السياحي والمول التجاري وعدد ليس بقليل من الأماكن التي أصبحت متاحة للزيارة للجمهور وفتحت العديد من فرص العمل الجديدة للمصريين.

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وتغير مدينة العلمين الجديدة مفهوم الساحل الشمالي الذي كان مبنيا على مبدأ القرى السياحية المغلقة، ليصبح الساحل الشمالي لأول مرة به عدد كبير من الأماكن السياحية المفتوحة للجميع.

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وفي هذه الحلقة نقوم بزيارة سينما السيارات، والمول التجاري، والممشى السياحي، ومنطقة المطاعم، وغيرها من الأماكن التي أصبحت جاهزة الان لاستقبال الجماهير في العلمين الجديدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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