شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم القاهرة" تستعد لافتتاح مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية في الأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد محافظة القاهرة لافتتاح مدرسة "بى تك" للتكنولوجيا التطبيقية في حى الأسمرات، حيث وجه محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، كافة الجهود لاستكمال الإجراءات النهائية والاستعدادات لافتتاح المدرسة التابعة لإدارة الخليفة والمقطم بحي الأسمرات.

وأكد محمد الحسيني على تسخير كافة الموارد المادية والبشرية المتاحة، وإرسال فريق من المديرية بصفة يومية للمساعدة على إنهاء العمل بالمدرسة.

كما توجه محمد عبد التواب مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إلى حي الأسمرات لمتابعة التجهيزات النهائية استعدادا لافتتاحها، حيث استقبله الدكتور أنور إبراهيم مدير عام إدارة الخليفة والمقطم، بحضور حسن الغندور رئيس حي الأسمرات، ونائب مدير أمن القاهرة، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، تامر نجم الدين مدير عام مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها افتتحت 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بعد عامين من إطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث تم افتتاح 8 مدارس بالعام الدراسي 2019/2020، و3 مدارس بالعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.